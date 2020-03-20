Вже і у Львові є перший офіційний хворий на коронавірус

У Львові зафіксовано перший випадок захворювання на коронавірусну інфекцію. Про це повідомив у телеграм-каналі та на fb-сторінці мер Андрій Садовий

«Маємо перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус у Львові (мешканець Львова, 1950 р.н. 13 березня повернувся з Німеччини). Інформація від головного лікаря інфекційної лікарні. Хворий здав аналізи приватному діагностичному центру після чого матеріали були відправлені до Києва. Результат позитивний. Хворого госпіталізують в інфекційній лікарні. Поліція вивчає всі контакти пацієнта», – написав Садовий.

Як повідомляли сьогодні зранку в ЛОДА, за пізній вечір учора та за ніч в області додалося ще вісім пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію. Зараз на госпіталізації у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 30 осіб. На самоізоляції – 6 осіб. У всіх пацієнтів є клінічні прояви гострої респіраторної інфекції. Стан усіх хворих стабільний.

Загалом на Львівщині із підозрою COVID-19 звернулося 44 особи. За результатами тестів у 6 осіб – грип, ГРВІ. За минулу ніч на Львівщину надійшли ще 2 результати тестів, вони теж були негативними.