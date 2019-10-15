На Бережанщині є «срібне» джерело з цілющими властивостями

Біля села Куропатники, що на Бережанщині, посеред лісу б’є незвичайне джерело – вода з нього містить срібло, тому є дуже цілющою. ☝Куропатницьке джерело ― гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення, яка з 1994-го року належить до природно-заповідного фонду України.

Вода, яка пробивається з глибин, стверджують місцеві жителі, допомагає від усіх недуг, а найбільше помічна у лікуванні хвороб шкіри, кишково-шлункового тракту, опорно-рухової системи, навіть цукровому діабеті.

Затишне місце посеред лісу дуже давно облюбували монахи-відлюдники. Оселившись на високому пагорбі біля Куропатників, вони, за переказами, збудували там невеликий монастир і лікували диво-водою прочан. Від монастиря залишився лише кам’яний хрест, який у радянські часи наказали розбити і викинути у річку. Із настанням Незалежності селяни зібрали символ віри по частинах і встановили його у новозбудованій каплиці, яку називають церквою. Тут збирається на службу греко-католицька громада, котра донедавна не мала свого храму.

Із диво-джерелом пов’язана ще одна містична історія. 💭Легенда розповідає, що на пагорбі, з глибини якого б’є джерело, колись стояла церква. Вона провалилася під землю. Сталося це начебто з вини вагітної жінки, яка, підіймаючись до храму освятити на Великдень паску, так захекалася, що спересердя мовила: «А най вона, та церква, западеться!» У ту ж мить споруда разом із людьми рухнула під землю… Нині дехто в селі стверджує: якщо у великодню ніч прихилити голову до землі, то можна почути калатання церковних дзвонів. Цю легенду досі розповідають дітям у місцевій школі.

До джерела ж люди продовжують ходити весь час, адже вода в ньому вважається святою і є дуже цілющою.

За інф. Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області