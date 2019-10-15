Вже від сьогодні тернополяни можуть покращити свою англійську з Тарасом Малюжинським

З сьогоднішнього дня розпочинаються заняття з вчителем з Канади Тарасом Малюжинським.

Хто хоче покращити свою англійську з носієм мови? 👉 Читайте деталі в оголошенні та приходьте у бібліотеку на заняття.

👆 Отож, з 15 жовтня по 18 жовтня у бібліотеці будуть Дні Канади з Taras Maluzynsky. Щодня пан Тарас розповідатиме англійською мовою багато цікавої інформації про Канаду, щодня нова тема.

Зверніть увагу! Щодня буде дві зустрічі (заняття) для всіх бажаючих: о 12:00 та о 17:00. Тривалість – 2 години. Теми о 12:00 і о 17:00 – однакові. ❗Дуже рекомендуємо відвідувати сесії в обідній час на 12:00, ймовірність що ви попадете на заняття велика. 🤔На вечірні сесії очікуємо багато тернополян, можливо для вас не залишиться вільного стільця. Кількість місць у залі лише 45. Стільці доставляти не будемо.

Вимоги:

♦️ бути читачем бібліотеки чи записатися у бібліотеку (20 грн./рік) завчасно;

♦️ рівень англійської мови – середній та вище середнього (перекладу на українську мову не буде);

♦️ заняття розраховані на старшокласників, студентів та дорослих;

♦️ вікові обмеження – від 14 років і старше;

♦️ попередньої реєстрації не потрібно.

‼️ Просимо батьків не приводити дітей молодше 14 років.

🏠 Адреса: м. Тернопіль вул. Нечая, 29 (Новий Світ), Тернопільська обласна біблiотека для молоді ТОБМ, 2 поверх, Вікно в Америку

P. S. Не розчаровуйтесь, якщо не зможете попасти на заняття до Тараса Малюжинського. Він приїде до нас знову влітку 2020.