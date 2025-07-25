На Борщівщині вогнеборці ліквідували пожежу на полі: знову нагадуємо про небезпеку спалювання стерні

24 липня 2025 року вогнеборці Тернопільщини ліквідували пожежу на полі в селі Вовківці Борщівського району. О 13:04 рятувальники отримали виклик про загоряння післяжнивних залишків. Пожежі в цей період — це не лише велика загроза для навколишніх полів, а й потенційне лихо для врожаю, який ще не зібраний.

У зв’язку з сильною жаркою погодою та вітром, вогонь міг швидко поширитися на сусідні землі. Однак завдяки оперативним діям рятувальників вогонь був локалізований на площі 0,1 гектара, і загроза не поширилася. Для ліквідації пожежі було залучено три одиниці техніки.

Важливе попередження: НЕ ПАЛІТЬ СТЕРНЮ!

ДСНС вкотре нагадує, що спалювання стерні є не тільки незаконним, але й надзвичайно небезпечним. Така необережність може призвести до масштабних пожеж, що загрожують врожаю та екосистемі, а також потягне за собою значні штрафи.

У разі пожежі негайно телефонуйте за номером 101.

Бережіть себе, свою землю та працю інших!