Квитки на пʼять популярних рейсів Укрзалізниці не можна буде купити через каси

З 1 серпня Укрзалізниця вводить в тестовому режимі верифікацію через Дія.Підпис для пасажирів, які планують придбати чи повернути квитки на кілька популярних внутрішніх рейсів. Цей крок покликаний зменшити кількість можливих зловживань під час продажу квитків.

На першому етапі верифікація буде потрібна для таких поїздів:

🔅 №105/106 Одеса — Київ

🔅 №91/92 Львів — Київ

🔅 №29/30 Київ — Ужгород

🔅 №12 Львів — Одеса

🔅 №27/28 Київ — Чоп

Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне, а вся процедура купівлі та повернення квитків здійснюватиметься через Дія.Підпис.

Важливо! Нові правила не стосуватимуться рейсів із спецрезервом квитків для військовослужбовців. Вони зможуть купувати квитки через спеціальний сервіс Укрзалізниці або Армія+.

Укрзалізниця також продовжує працювати над впровадженням авторизації через BankID в мобільному застосунку.

Пасажири, які бажають скористатися новими умовами, повинні мати активний Дія.Підпис для верифікації особи під час оформлення квитка.