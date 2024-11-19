На Тернопільщині чиновник вимагав 500 тис. грн хабаря за незаконну вирубку лісу на 46 га
25 000 грн за дозвіл на порубку лісу на 46 гектарах землі – в отриманні неправомірної вигоди підозрюють експосадовця міської ради, повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.
Під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури колишньому посадовцю однієї з міських рад Тернопільщини повідомили про підозру у вимаганні й одержанні 25 тис грн неправомірної вигоди, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, (ч. 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, підозрюваний вимагав у місцевого підприємця гроші за сприяння у підготовці документації та укладення договору на роботи з розчистки земельної ділянки площею 46 га, шляхом рубки лісових насаджень та їх викорчовування на ділянці, розташованій на території територіальної громади. Свої послуги він оцінив у 500 тис грн.
Правоохоронці задокументували факт отримання ним частини неправомірної вигоди в сумі 25 тис грн.
Розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.