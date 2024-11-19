Тернопільщина втратила захисника Петра Костенка

Обірвалося життя ще одного Захисника України, Костенка Петра, 1976 р.н., уродженця Підгаєччини, повідомляє міська рада.

Петро був сержантом, робітником 2-го інженерного відділення 5-го інженерного взводу 2-ої інженерної роти військової частини А4728. Призваний на військову службу за мобілізацією 7-м відділом Тернопільського РТЦК та СП, він із честю служив Україні.

Його смерть — це велика втрата для родини, громади та всієї країни. Щиро співчуваємо рідним і близьким у цей важкий час. Схиляємо голови перед його відвагою та мужністю. Він назавжди залишиться в наших серцях.

Зустріч тіла відбудеться завтра, 20 листопада, об 11:00 годині в с. Вага. Після цього кортеж відправиться в село Галич, де пройде панахида на подвір’ї родини Рахлецьких. Після панахиди кортеж вирушить до Церкви Преображення Господнього в селі Галич.

Одразу ж після відправи в церкві траурна процесія вирушить на кладовище в місті Підгайці, де відбудеться поховання.