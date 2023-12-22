На Тернопільщині до зведеного бюджету надійшло77,8 млн грн сплаченого податкового боргу

За січень-листопад в абсолютному значенні податковий борг зменшили 495 підприємств, які допустили його на початок року, на загальну суму 97,8 млн гривень. Про це повідомили в управлінні по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Тернопільській області. При цьому 382 суб’єкти господарювання сплатили повністю заборговану суму, а це – 72,8 млн гривень.

У рахунок погашення податкового боргу з початку року до зведеного бюджету надійшло 77,8 млн грн, що на 26 млн грн більше, ніж за одинадцять місяців минулого року. Із нихдержавний бюджет отримав 35,3 млн гривень.

До боржників застосовують як застережні заходи (направлення податкової вимоги, розстрочення сплати грошових зобов’язань та податкового боргу тощо), так і заходи примусового характеру (стягнення податкового боргу на підставі рішення суду, стягнення готівки, адміністративний арешт тощо).

Так, у січні-листопаді фахівці податкової служби області подали до суду 557 позовів щодо стягнення 97,7 млн грн податкового боргу. Зокрема, 22 позови щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів на суму податкового боргу 23,8 млн гривень. Щодо надання дозволу на реалізацію описаного майна подано 14 позовів на суму 52,1 млн гривень. Також до суду направлено 521 позов щодо стягнення активів фізичних осіб через органи державної виконавчої служби на суму податкового боргу 21,7 млн гривень.

За січень-листопад надходження коштів за рахунок реалізації безхазяйного майна до зведеного бюджету склали 583,9 тис. гривень. Зокрема, до держбюджету спрямовано 356,4 тис. грн, а до місцевих бюджетів – 227,5 тис. гривень.

Нагадаємо, що переглянути інформацію щодо наявності/відсутності податкового боргу можна з допомогою електронних сервісів ДПС, в «Електронному кабінеті платника» та можна провести звірку в Центрі обслуговування платників за місцем реєстрації.