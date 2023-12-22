В Тернополі через необережність жінка сильно попекла лице та руки

Нещасний випадок стався 21 грудня в м. Тернополі. Близько 11:00 годин в Тернопільську комунальну лікарню швидкої допомоги була госпіталізована жінка з сильно обпеченим лицем та руками.

Як стало відомо «Погляду», такі травми 56-річна тернополянка отримала за місцем проживання саме тоді, коли переливала лак з однієї ємності в іншу. Все мало відбутись нормально, але переливання легкозаймистої речовини жінка організувала впритул до увімкненої газової плити.

На жаль, так робити заборонено, тому стався спалах і як результат жінка опинилась в лікарні з діагнозом «Опік полум’ям обличчя, шиї, обох кистей рук, ІІ ступеня».