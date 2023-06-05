11:14 | 6.06.2023
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На Тернопільщині кінь ледь не вбив свого захмелілого господаря

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Нещасний випадок стався 3 червня. Близько 15.00 годин, в реанімаційне відділення Комунального некомерційного підприємства «Підволочиської центральної лікарні», був госпіталізований 65-річний житель с. Токи Тернопільського району. В потерпілого діагностували «Закриту черепно-мозкову травму, перелом основи черепа, церебральну кому та множинні забійні рани обличчя».

Як з’ясувалось, такі травми чоловік отримав унаслідок агресивної поведінки власного коня, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння.

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