На Тернопільщині кінь ледь не вбив свого захмелілого господаря

Нещасний випадок стався 3 червня. Близько 15.00 годин, в реанімаційне відділення Комунального некомерційного підприємства «Підволочиської центральної лікарні», був госпіталізований 65-річний житель с. Токи Тернопільського району. В потерпілого діагностували «Закриту черепно-мозкову травму, перелом основи черепа, церебральну кому та множинні забійні рани обличчя».

Як з’ясувалось, такі травми чоловік отримав унаслідок агресивної поведінки власного коня, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння.