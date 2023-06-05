До уваги мешканців Тернопільщини! Шахраї продають талони на пальне

Факт шахрайства, пов’язаний з придбанням талонів на дизпаливо задокументували співробітники Чортківського райвідділу поліції. Житель районного центру перерахував невідомому 9 тисяч гривень за купівлю неіснуючих паливних карток.

Зі слів потерпілого, знайомий дав йому номер телефона чоловіка, який нібито продає талони на дизельне пальне за значно нижчою ціною. Він зв’язався з продавцем, який запевнив, що надішле йому поштою картки на пальне та попросив оплатити за товар 9 тисяч гривень. Чортківчанин через термінал перекинув гроші на рахунок продавця. Проте талони не отримав і гроші йому не повернули.

За даним фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

У жодному разі не переказуйте кошти наперед незнайомцям та ніколи не купуйте талони з рук у сторонніх осіб. Картки на пальне можна придбати лише через офіційні компанії та регіональні представництва автозаправних станцій. За будь-який товар розраховуйтеся лише після його отримання.