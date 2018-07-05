На Тернопільщині незаконно рубають ліс

3 липня в Бучацькому лісництві майстром лісу виявлено незаконну рубку 12 дерев, з них 10 дерев граба звичаного та 2 клена гостролистого. Майстер лісу повідомив про цей факт лісничого Володимира Ладана, який викликав оперативну групу національної поліції Бучацького відділення Теребовлянського відділу ГУНП в Тернопільській області. Прибувши на місце працівники поліції засвідчили факт незаконної рубки лісопродукції та вилучили у лісокрадіїв бензопилу та сокиру.

Шкоду, заподіяну лісу обраховано у 14700,24 грн., матеріали ж передано до правоохоронних органів.

Тепер на порушників лісового законодавства чекає покарання.

За матеріалами прес-служби ДП «Бучацьке ЛГ»