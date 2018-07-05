У тернопільському університеті розпочинають підготовку спеціалістів, робота яких є престижною в усьому світі

Тернопільський державний медичний університет імені І.Горбачевського цього року розпочинає підготовку парамедиків. Сьогодні фахівці цієї кваліфікації вкрай необхідні в Україні, адже кілька років тому розпочато реформу екстреної медичної допомоги. Відповідно для всіх, хто матиме рівень підготовки парамедика є перспектива успішного працевлаштування, розвитку і професійного вдосконалення в системі екстреної медичної допомоги. Окрім того, ця професія є досить престижною в усьому світі, адже парамедики першими надають кваліфіковану допомогу і рятують життя багатьом людям, – повідомляє прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського..

Завідувач кафедри медицини катастроф і військової медицини ТДМУ, професор Арсен Гудима – один з ініціаторів навчання парамедиків в Україні. Він детальніше розповів про особливості цієї професії, про необхідність таких фахівців у нашій країні.

«Сьогодні відбувається реформа медичної галузі – і вже у 60 % у складі бригад екстреної допомоги є лише фельдшер і водій. Останній взагалі не має медичних знань, а фельдшер має ті знання, які отримав під час навчання в коледжі. Вони спрямовані здебільшого на діагностику і лікування, аніж на врятування життя. Якщо така бригада виїжджає на екстрений випадок, то вона неспроможна реалізувати більшість протоколів з медицини невідкладних станів і життя пацієнта залишається під загрозою. Яскравим свідченням цього є той факт, що сьогодні в екстрених ситуаціях на догоспітальному етапі вмирає близько 70 % пацієнтів, тобто бригади неготові до порятунку життя людей, які опинилися у стані безпосередньої загрози для життя. Водночас закордоном цей показник не перевищує 10 %. Можна зробити висновок, що в Україні недосконала система підготовки кадрів для роботи в службі екстреної медичної допомоги. Загалом навчання таких фахівців базується на симуляційній медицині, за допомогою якої медикам з бригади «швидкої» можна моделювати різні екстрені ситуації, – зазначив Арсен Гудима.

«Швидка» не лікує, а рятує – це ключовий вислів, за яким має діяти служба екстреної допомоги. Коли медик «швидкої» працює на місці надання допомоги, він повинен пам’ятати, що він працює в умовах обмеженого часу. Завдання «швидкої» – надати комплекс невідкладних заходів з порятунку життя відповідно до протоколів з медицини невідкладних станів і довезти хворого чи постраждалого до профільної установи живим. Тому в ТДМУ виникла ідея впровадити спеціальність, яка є у всьому світі, – парамедик. Це той фахівець, який надає широкий спектр рятувальних медичних послуг на догоспітальному етапі і своєчасно транспортує до лікарні. Якщо співставити вимоги до парамедиків з можливостями пересічного лікаря з медицини невідкладних станів, то вони суттєво вищі щодо технічних можливостей і вмінь. У світі парамедик отримує освітній рівень – бакалавра», – додав Арсен Арсенович.

Тому насамперед, під час навчання майбутні парамедики будуть здобувати загальну освіту, яка відповідає рівню бакалавр з одночасним отриманням вмінь і навичок рятування людини. На ІІ і ІІІ курсах вони уже освоюють складнішу базу розширеної екстреної допомоги. Освітній рівень «бакалавр» – це університетська освіта з можливістю закінчити магістратуру, а також стати доктором філософії зі своєї спеціальності. Парамедик – універсальний фахівець з ургентної кардіології, педіатрії, акушерства і гінекології та інших спеціалізацій медицини.

«Сьогодні в Україні створена агенція екстреної медицини, завданням якої є створення національних протоколів з медицини невідкладних станів, які базуються на передових світових досягненнях. Це буде зроблено упродовж першого року започаткування пілотного проекту з навчання парамедиків. Одночасно на їх основі будуть створені підручники і навчальні посібники, які ляжуть в основу підготовки парамедиків. Вже тепер побачив світ перший том Національного підручника з екстреної і невідкладної медичної допомоги «Допомога травмованим на догоспітальному етапі».

Усі викладачі ТДМУ, які навчатимуть парамедиків, пройшли відповідні курси з різних аспектів екстреної медичної допомоги, що визнані у всьому світі в передових школах. Це стосується кваліфікованих заходів реанімації дорослих і дітей, надання допомоги при травмі на догоспітальному етапі та багато інших», – поділився досвідом Арсен Гудима.

Як було вище сказано, навчання парамедиків базується на симуляційній медицині, тобто студентам викладачі створюватимуть ті чи інші ситуації, симулюватимуть різноманітні невідкладні стани пацієнта, щоб вони в умовах, максимально наближених до реальних, відпрацьовували практичні навички. З перших днів навчання студенти повинні вміти справлятися зі стресами, орієнтуватися в ситуації. Таким чином, молода людина може переконатися, чи дійсно обрала ту спеціальність, яка відповідає її психоемоційним характеристикам.

Зазначимо, що вже третій рік поспіль в університеті діє центр симуляційного навчання. «З метою його вдосконалення добудовуємо ангар, де буде розміщений автомобіль швидкої допомоги, який є у нас. Останній оснащений відповідно до останніх вимог МОЗ України. Хочу сказати, що з 2019 року уже не буде підготовки лікаря з медицини невідкладних станів, а буде лікар з екстреної медицини, головне завдання якого рятувати життя людини в приймальному покої. Ми знаємо про правило «золотої» години і «платинової» півгодини, тобто той час, коли повинні бути прийняті ключові рішення, що рятують життя. Все це буде покладатися на лікаря з екстреної медицини. До речі, у центрі симуляційного навчання уже діє Emergency Department (це відділення лікарні, в якому відразу проводять діагностику і надають невідкладну допомогу незалежно від причини пацієнтам, які тільки прибули в лікувальний заклад). На сьогодні ми вже маємо дворічний досвід викладання відповідного курсу. Залучаємо для цього іноземних фахівців. Результати вишколів, які відбулися на нашій базі свідчать про те, що це ефективне навчання і воно має успішне втілення на практиці. З 1 вересня у нас буде уже два навчальних зали Emergency Department, де ми зможемо парамедика адаптувати і до такого виду діяльності, який теж входить у розріз його роботи. Також будемо працювати над впровадженням інтернатури для фахівців з екстреної медицини. В Університетській лікарні діє центр травми. Стажування парамедиків буде відбуватися на його базі. Загалом наш університет за кадровим складом, мотивацією і матеріальним забезпеченням готовий до реалізації пілотного проекту з підготовки парамедиків для потреб України. І вже цього року ми розпочнемо навчання цих фахівців», – підсумував Арсен Гудима.

Здобути якісну і кваліфіковану освіту бажаючі зможуть у ТДМУ упродовж трьох років, отримавши на завершення диплом освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Навчання здійснюється на державній та контрактній формах. Зарахування – за результатами ЗНО з трьох предметів: українська мова, біологія, хімія або історія України.