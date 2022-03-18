На Тернопільщині паліїв трави прив’язують до стовпа

Фото на якому видно, як покарали палія, виклав у мережу Фейсбук Petro Fedorovych.

Так треба усім практикувати. Громадяни Залозецької громади покарали палія.

Нагадаємо, лише за минулу добу рятувальники ліквідували 30 пожеж в екосистемах Тернопільщини.

Всупереч заборонам горе-господарі продовжують палити суху траву, провокуючи виникнення масштабних пожеж. Їх не спиняє ні те, що пожежі, внаслідок підпалів, можуть вийти з-під контролю, а продукти горіння є шкідливими для здоров’я, що порушення вимог пожежної безпеки в лісах відтепер становитиме від 90 до 270 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, що призведе до виникнення лісової пожежі, каратиметься штрафом у розмірі від 270 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, самовільне випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із природною рослинністю або її залишків та опалого листя на земельних ділянках, у смугах біля автомобільних доріг і залізниць та у парках тягне за собою штраф у розмірі від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Не спиняє їх навіть введення воєнного стану в Україні. Від ворожих бомб палає українська земля, а місцеві палії допомагають нищити навкруги все живе! Рятувальники вимушені витрачати свої сили та ресурси на ліквідацію наслідків навмисних підпалів, а могли б використовувати для надання допомоги людям, що страждають від нападу агресора.

Вкотре закликаємо громадян залишатись людьми та припинити спалювати суху траву, листя та сміття на власних присадибних ділянках. Паління сухої трави це злочин! Який є особливо важким у час війни.