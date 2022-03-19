Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко підтримав позицію Архиєпископа і Митрополита Львівського Ігоря Возьняка та закликав прибрати лайливі слова з інформаційного простору.

Раніше цю позицію підтримав Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк. Він закликав жителів не лаятися, а більше молитися.

– На жаль, багато приватних компаній, в тому числі і не з Тернополя, почали в нас розміщувати білборди з матюками. Тому ми звертаємося до них: заберіть це. Наші діти не хочуть їх читати, – каже Михайло Головко. – Я є противником того, щоб ми в цьому рівнялися на орків. Вважаю, що нашу мову треба очищувати. В мене самого є гріх. Я теж часом можу вжити гаряче слівце і з цим борюся.

Очільник Тернопільської обласної ради зазначив: вважає, що українцям потрібно позбутися російської лайки.

– Сподіваюся, що після війни ми це будемо викорінювати. Щоб в українській мові не було російських матюків, а замість них – наша українська лайка. Вона набагато колоритніша і краща. Тому з цим треба боротися, а не пропагувати. Забрати з ефірів телеканалів, з сайтів, з білбордів. Щоб цього ніде не було. Нам потрібно повністю відходити від «руського міра». Від їхньої мови, церкви, матюків, традицій та звичаїв, – каже Михайло Головко.