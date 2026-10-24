На Тернопільщині під час пожежі загинув чоловік: рятувальники врятували шістьох мешканців, серед них — троє дітей

У Збаражі на Тернопільщині під час пожежі в багатоквартирному будинку загинув чоловік. Ще одна жінка травмувалася. Рятувальникам вдалося врятувати шістьох мешканців, серед яких троє дітей.

Трагедія сталася ввечері 23 жовтня у двоповерховому житловому будинку на вулиці Богдана Хмельницького. Повідомлення про пожежу у квартирі на другому поверсі надійшло до Служби порятунку о 21:27.

Унаслідок пожежі загинув чоловік 1955 року народження. Травми також отримала жінка 1936 року народження.

Під час ліквідації загоряння надзвичайники врятували шістьох людей, зокрема трьох дітей.

Вогонь знищив меблі та речі домашнього вжитку, а також пошкодив облицювання стін.

До ліквідації пожежі залучали рятувальників 4-ї державної пожежно-рятувальної частини. Причину виникнення загоряння встановлюють.

Щирі співчуття рідним і близьким загиблого.