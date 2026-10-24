Смертельна аварія в Кременці: водій Citroën Berlingo виїхав на зустрічну смугу

Смертельна аварія трапилася в суботу, 24 жовтня, у Кременці.



За попередніми даними, 56-річний житель райцентру, керуючи автомобілем Citroën Berlingo, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Ford Transit.



Внаслідок ДТП водій Citroën загинув на місці події. Травми отримали 20-річний водій та 51-річна пасажирка мікроавтобуса.



На місці події працюють слідчі поліції, які встановлюють обставини ДТП.



Вирішується питання щодо внесення відомостей за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань.





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