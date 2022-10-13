На Тернопільщині пожежа призвела до загибелі людини

12 жовтня о 00:21 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с. Швейків Монастириської територіальної громади Чортківського району на вул. Черемхів. За викликом направлено черговий караул 19-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Здійснивши розвідку та розпочавши гасіння пожежі, рятувальники виявили тіло людини без ознак життя – чоловіка 1962 року народження. Внаслідок пожежі знищено пральну машину, бойлер, газову плиту, два вікна, троє дверей та речі домашнього вжитку в приміщенні кухні на площі 28 м кв., пошкоджено покриття будинку. Під час гасіння врятовано житловий будинок та господарську будівлю.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Рятувальники в черговий раз звертаються до громадян з проханням неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки.