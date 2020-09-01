Де і чому не буде гарячої води у Тернополі?
У зв’язку з ускладненням проведення реконструкції котельні та доставкою нового обладнання з-за кордону через карантинні обмеження, які діють по всій Європі, з 31.08.2020р. буде призупинено роботу котельні по вул. І. Франка, 16. Про це повідомляє “Тернопільміськтеплокомуненрго”
Гаряча вода не подаватиметься за адресами:
За Рудкою 1,14
Кpушельницької 1,1а
Котляpевського 1
Білецька 16
Бpоваpна 21
Нечая 4
Кульчицької 7
Руська 33,37
Замкова 8
Про відновлення роботи котельні буде повідомлено додатково.