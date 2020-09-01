Де і чому не буде гарячої води у Тернополі?

У зв’язку з ускладненням проведення реконструкції котельні та доставкою нового обладнання з-за кордону через карантинні обмеження, які діють по всій Європі, з 31.08.2020р. буде призупинено роботу котельні по вул. І. Франка, 16. Про це повідомляє “Тернопільміськтеплокомуненрго”

Гаряча вода не подаватиметься за адресами:

За Рудкою 1,14

Кpушельницької 1,1а

Котляpевського 1

Білецька 16

Бpоваpна 21

Нечая 4

Кульчицької 7

Руська 33,37

Замкова 8

Про відновлення роботи котельні буде повідомлено додатково.