На Тернопільщині декларації про доходи подали уже 16 офіційних «мільйонерів»

Про отримані у 2024 доходи у розмірі понад 1 млн грн прозвітували уже 16 жителів Тернопільщини. Загальна сума задекларованих ними доходів – 24 млн 937,6 тис. гривень. Майже усі отримані «мільйонерами» доходи – від отримання дарунку чи спадщини не від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення. Зокрема, й найбільша задекларована сума, а це 5,1 млн грн, – від отримання спадщини чи дарунку. Лише одна особа із 16 задекларувала отриманий інвестиційний прибуток на суму понад 1 млн гривень.

Загалом за два місяці поточного року жителі Тернопільщини подали 2960 декларацій, за результатами яких задекларовано доходи у сумі 465,6 млн гривень. Це на 299 млн грн, тобто більш як удвічі більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань становить 12 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 2,8 млн грн військового збору.

Деклараційна кампанія триває. Детальніше про процес подання декларацій та важливі терміни можна дізнатися за посиланнями:

Як подати декларацію: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/866521.html

Про терміни подання декларації: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/865606.html

Як отримати податкову знижку: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/870381.html

Оподаткування доходів за кордоном: що варто знати українцям? https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/874065.html