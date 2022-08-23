16:13 | 23.08.2022
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На Тернопільщині спостерігаються дивні атмосферні явища

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До підрозділів Головне управління ДСНС України у Тернопільській області надходять численні звернення щодо дивних атмосферних явищ на території області…
За інформацією Тернопільського обласного центру з гідрометеорології ДСНС України, явищем, що наразі спостерігається поблизу м.Тернополя, може бути імла, спричинена проведенням сільськогосподарських робіт на центральних та південних регіонах України. Це явище фіксується деякими станціями гідрометеорології в центральних регіонах України, на станціях нашої області дане явище ще не фіксується.
Інших джерел смогу (пожежі) на території області не зафіксовано.
Зберігаємо спокій!!!

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