На Тернопільщині спостерігаються дивні атмосферні явища

До підрозділів Головне управління ДСНС України у Тернопільській області надходять численні звернення щодо дивних атмосферних явищ на території області…

За інформацією Тернопільського обласного центру з гідрометеорології ДСНС України, явищем, що наразі спостерігається поблизу м.Тернополя, може бути імла, спричинена проведенням сільськогосподарських робіт на центральних та південних регіонах України. Це явище фіксується деякими станціями гідрометеорології в центральних регіонах України, на станціях нашої області дане явище ще не фіксується.

Інших джерел смогу (пожежі) на території області не зафіксовано.

Зберігаємо спокій!!!

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