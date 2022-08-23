16:13 | 23.08.2022
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Персоналії 

Моя донечка у полоні в Оленівці, ми віримо і сподіваємось скоро зустріти наших рідних, – матір “Пташки” з Азовсталі

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Світлана, мама Катерини “Пташки” з Азовсталі, впевнена, що все необхідне для звільнення полонених робиться відповідними органами

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

“На цей час у нас є підтвердження, що моя донечка перебуває у полоні в Оленівці. Зв’язку з нею немає. Щодо утримання, то яке ж там утримання, знаємо тільки зі слів тих, хто звільнився завдяки обміну. Тобто інформація про утримання та про відношення до наших полонених до нас дійшла.

Наскільки я знаю, відповідні органи працюють над питанням, щоб визволити  полонених, роблять все можливе. Ми чекаємо та надіємося скоро зустріти своїх рідних”, – зазначила пані Світлана.

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