Моя донечка у полоні в Оленівці, ми віримо і сподіваємось скоро зустріти наших рідних, – матір “Пташки” з Азовсталі

Світлана, мама Катерини “Пташки” з Азовсталі, впевнена, що все необхідне для звільнення полонених робиться відповідними органами

Про це вона розповіла в етері Еспресо.



“На цей час у нас є підтвердження, що моя донечка перебуває у полоні в Оленівці. Зв’язку з нею немає. Щодо утримання, то яке ж там утримання, знаємо тільки зі слів тих, хто звільнився завдяки обміну. Тобто інформація про утримання та про відношення до наших полонених до нас дійшла.



Наскільки я знаю, відповідні органи працюють над питанням, щоб визволити полонених, роблять все можливе. Ми чекаємо та надіємося скоро зустріти своїх рідних”, – зазначила пані Світлана.