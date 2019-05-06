На Тернопільщині водій збив пішохода через те, що та невірно переходила дорогу

Аварія сталась зранку 3 травня в м. Кременець неподалік готелю «Острів». Водій автомобіля «Mersedes-Benz E210», допустив наїзд на пішохода, місцеву жительку, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 65-річну потерпілу з діагнозом «Закритий внутрішньо-суглобовий перелом проксимального відділу лівої великогомілкової кістки» госпіталізовано в Кременецьку районну лікарню.

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