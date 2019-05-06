Хто у Тернополі покриває нелегальний бізнес. Володимир Бойко зробив припущення

Як Ви думаєте, хто понесе відповідальність за роботу нелегальної заправки на вулиці Гайовій в Тернополі?

А ніхто! Про це пише у мережі Фейсбук Володимир Бойко.

На початку цього року, 2 січня, на сайті Головного управління ДФС у Тернопільській області оприлюднено інформацію про “припинення діяльності” нелегальної АЗС. Раніше Володимир Бойко писав про те, що нелегальна заправка продовжила свою роботу вже через декілька днів після цього.

Але я все ж чекав, що когось притягнуть до відповідальності. Тим більше, що самі фіскали повідомили про складений протокол про адмінправопорушення, передбачене статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Однак, як виявилося, що протокол, про який повідомили 2 січня 2019 року, склали майже через 2 місяці після цього, тобто, 28 лютого 2019 року. А вже в суді з’ясувалося, що до матеріалів справи про адміністративне правопорушення не долучено доказів, які б підтверджували факт реалізації дизельного пального та дозвіл на проведення закупки. І взагалі, в протоколі забули вказати, яку ж норму закону порушено.

Тому, суддя Тернопільського міськрайонного суду цілком обгрунтовано повернув матеріали справи про адміністративне правопорушення назад до Головного управління ДФС у Тернопільській області для належного оформлення.

А належного оформлення не буде, оскільки змінювати протокол про адміністративне правопорушення номер 24 від 28 лютого 2019 року ніхто не буде, а скласти новий протокол по виявленому 28 грудня 2018 року факту порушення не можна у зв’язку із пропущеними строками.

І взагалі, статтею 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено тримісячний строк з дня вчинення правопорушення, протягом якого може бути накладене стягнення. Цей строк вже минув.

Тому нелегальний бізнес процвітає, податки не сплачуються, порушуються норми екологічної та пожежної безпеки, земельна ділянка використовується не за цільовим призначенням.

І не виключено, що все це відбувається на взаємовигідних умовах для чиновників.

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