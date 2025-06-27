На Тернопільщині викрито злочинну групу: наркотики, “закладки” та притон

Слідчі відділу поліції №1 м. Бережани оголосили про підозру трьом жителям Підгаєцької громади у вчиненні тяжких злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів.

За даними слідства, двоє місцевих жителів — 30-річний та 21-річний чоловіки — налагодили канал збуту наркотиків та психотропів через месенджер Telegram. Після отримання оплати на банківські картки клієнтів вони залишали «товар» у заздалегідь обумовлених місцях, зокрема в лісовій зоні неподалік Підгайців. Правоохоронці задокументували щонайменше 10 фактів продажу наркотичних речовин.

Обом фігурантам оголошено підозри за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинений повторно або за попередньою змовою групою осіб.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили ще одного учасника злочинної діяльності — 22-річного жителя Підгайців, який надавав власне помешкання для вживання наркотиків. Йому інкримінують ч. 2 ст. 317 КК України — утримання місць для незаконного вживання наркотичних засобів.

Під час санкціонованих обшуків у фігурантів вилучили речовини, схожі на психотропні препарати та канабіс, зіп-пакети, електронні ваги, прилади для вживання наркотиків. Вилучене скеровано на експертизу.

Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Поліція наголошує: за незаконний обіг наркотиків передбачена кримінальна відповідальність. Якщо вам відомо про осіб, причетних до подібних правопорушень — повідомляйте правоохоронцям.