Пекельна доба на Тернопільщині: 9 пожеж, снаряд і оси в будинку

Вчорашній день був на межі для наших рятувальників на Тернопільщині. Жодної хвилини спокою: вони працювали нон-стоп, гасячи вогонь та рятуючи людей від неочікуваних загроз.

ВОГОНЬ БУВ СКРІЗЬ Шість разів вогнеборці виїжджали на гасіння сухої трави та сміття! Це не просто цифри, це гектари випаленої землі у Шумській, Підволочиській, Заліщицькій, Борщівській, Гусятинській громадах та в самому Тернополі. Друзі, це не просто горить трава — це вогонь, що дихає в спину нашим оселям! Окрім того, хлопці гасили три пожежі у будівлях в Гусятині, Чорткові та селі Мишків (Більче-Золотецька ТГ).

НЕБЕЗПЕКА З МИНУЛОГО У селі Петриків (Великоберезовицька ТГ) наші сапери знешкодили старий артилерійський снаряд. Ще один шрам війни, який міг вибухнути будь-якої миті.

НЕПРОХАНІ СУСІДИ А в Тернополі бійці провели справжню спецоперацію, визволяючи мешканців одразу двох будинків від небезпечних комах — осиного гнізда та бджолиного рою, що оселилися просто в стінах.

Ваша свідомість – це наш найсильніший союзник. Давайте разом вбережемо Тернопільщину від вогню! Кожен ваш ‘репост’ та ‘лайк’ – це нагадування іншим про важливість пожежної безпеки. Будьмо відповідальними!