11:33 | 19.07.2023
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На Тернопільщині запланували відремонтувати три аварійні мости

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На Тернопільщині запланували відремонтувати три аварійні мости. З Європейського інвестиційного банку для цього виділили 230 мільйонів гривень. Про це розповів Суспільному начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Микола Довгошия.

За його словами, розпочали ремонтувати міст поблизу села Великий Глибочок Білецької громади.

Микола Довгошия, начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Тернопільській області
Микола Довгошия, начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області. Суспільне Тернопіль

“Кожен міст має свою вартість. Вартість мосту, який вже почали ремонтувати, 140 мільйонів гривень. Це частина дороги Р-41. Довжина моста – 109 метрів. Наприклад, вартість моста за результатами аукціону біля ТРЦ “Подоляни”, також на цій дорозі, 52 мільйони гривень. А вартість моста на дорозі Тернопіль-Львів – 37 мільйонів”.

Сергій Мартиненко, виконроб на ремонті мосту
Сергій Мартиненко, виконроб. Суспільне Тернопіль

“Ми вже нанесли антикорозійне покриття на арматуру для того, щоб вона не ржавіла. Зрубали старий бетон, зв’язали нову арматуру і залили бетон”, – сказав виконроб Сергій Мартиненко.

Міст біля Великого Глибочка збудували у 1980-х роках. Поточний середній ремонт провели вперше, розповів начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Тернопільській області Микола Довгошия. За його словами, також розпочали капітальний ремонт двох інших мостів.

Ремонт моста біля села Великий Глибочок
Ремонт моста біля Великого Глибочка. Суспільне Тернопіль

“Розпочали роботи на другому об’єкті на дорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська. Сам міст розташований на об’їзній Зборова. Тривають підготовчі роботи й облаштовуємо тимчасовий об’їзд. Він буде забезпечувати проїзд всіх транспортних засобів під час проведення ремонтних робіт безпосередньо на мості. Третім нашим об’єктом є шляхопровід на вказаній дорозі Р-41, біля ТРЦ “Подоляни”. На ньому замінять прогонову будову, зруйновані елементи, прилаштують захисну бетонну плиту”.

За словами Миколи Довгошиї, обирали для ремонту мости, які були в аварійному стані та завантажені транспортом.

На мосту тривають ремонтні роботи
Тривають ремонтні роботи. Суспільне Тернопіль

Ремонт роблять за програмою “Розвиток та відновлення інфраструктури”. Її створили згідно з постановою Кабінету міністрів від 13 червня. Як йдеться у постанові, понад 14 мільярдів гривень виділили на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний середній ремонт доріг України. Це кошти спеціального фонду державного бюджету, що надійшли торік від Європейського інвестиційного банку.

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