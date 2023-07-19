На Тернопільщині запланували відремонтувати три аварійні мости. З Європейського інвестиційного банку для цього виділили 230 мільйонів гривень. Про це розповів Суспільному начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Микола Довгошия.

За його словами, розпочали ремонтувати міст поблизу села Великий Глибочок Білецької громади.

Микола Довгошия, начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області. Суспільне Тернопіль

“Кожен міст має свою вартість. Вартість мосту, який вже почали ремонтувати, 140 мільйонів гривень. Це частина дороги Р-41. Довжина моста – 109 метрів. Наприклад, вартість моста за результатами аукціону біля ТРЦ “Подоляни”, також на цій дорозі, 52 мільйони гривень. А вартість моста на дорозі Тернопіль-Львів – 37 мільйонів”.

Сергій Мартиненко, виконроб. Суспільне Тернопіль

“Ми вже нанесли антикорозійне покриття на арматуру для того, щоб вона не ржавіла. Зрубали старий бетон, зв’язали нову арматуру і залили бетон”, – сказав виконроб Сергій Мартиненко.

Міст біля Великого Глибочка збудували у 1980-х роках. Поточний середній ремонт провели вперше, розповів начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Тернопільській області Микола Довгошия. За його словами, також розпочали капітальний ремонт двох інших мостів.

Ремонт моста біля Великого Глибочка. Суспільне Тернопіль

“Розпочали роботи на другому об’єкті на дорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська. Сам міст розташований на об’їзній Зборова. Тривають підготовчі роботи й облаштовуємо тимчасовий об’їзд. Він буде забезпечувати проїзд всіх транспортних засобів під час проведення ремонтних робіт безпосередньо на мості. Третім нашим об’єктом є шляхопровід на вказаній дорозі Р-41, біля ТРЦ “Подоляни”. На ньому замінять прогонову будову, зруйновані елементи, прилаштують захисну бетонну плиту”.

За словами Миколи Довгошиї, обирали для ремонту мости, які були в аварійному стані та завантажені транспортом.

Тривають ремонтні роботи. Суспільне Тернопіль

Ремонт роблять за програмою “Розвиток та відновлення інфраструктури”. Її створили згідно з постановою Кабінету міністрів від 13 червня. Як йдеться у постанові, понад 14 мільярдів гривень виділили на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний середній ремонт доріг України. Це кошти спеціального фонду державного бюджету, що надійшли торік від Європейського інвестиційного банку.