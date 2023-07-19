На Тернопільщині автомобіль «злетів» у кювет: чоловік з дружиною в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 18 липня на автодорозі Н-18 поблизу с. Петликівці Бучацької територіальної громади. Орієнтовно о 09.00 годин водій автомобіля «Mitsubishi Lancer» не впорався з керуванням та допустив з’їзд транспортного засобу в кювет.

Внаслідок аварії травмувались водій та його дружина, яка перебувала в автомобілі. Потерпілих, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Бучацьку міську лікарню.