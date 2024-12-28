На Тернопільщині затримали вантажівку з мертвою коровою

27 грудня 2024 року на лінію 102 Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшло повідомлення про зупинку транспортного засобу в смт Вишнівець, у багажнику якого виявили тушу мертвої корови. Це становило потенційну загрозу для здоров’я населення та епізоотичної ситуації в регіоні. Повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Відповідно до підписаного Меморандуму між Головним управлінням Держпродспоживслужби в Тернопільській області та Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області щодо спільної взаємодії, на місце події оперативно прибули фахівці Кременецького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, група швидкого реагування у складі якої представники управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, фахівці Тернопільської регіональної лабораторії Держпродспоживслужби.

Під час огляду було встановлено, що тушу тварини перевозили без відповідних супровідних документів, що є порушенням законодавства про транспортування та обіг тварин. Водія транспортного засобу притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 107 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Під час зʼясування обставин щодо даної ситуації порушник намагався втекти, однак завдяки злагодженим діям працівників поліції та фахівців Держпродспоживслужби його вдалося зупинити. Також було виявлено, що тушу тварини частково розібрали з метою подальшої реалізації.

Згодом у місті Ланівці відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії (ДНПК), на якому прийняли рішення про термінове знищення туші тварини. Її спалили на спеціально відведеному місці, а транспортний засіб та прилеглу територію продезінфікували, щоб запобігти поширенню інфекцій.

Цей інцидент продемонстрував ефективну та злагоджену співпрацю між Головним управлінням Держпродспоживслужби в Тернопільській області та Поліція Тернопільської області. Завдяки професіоналізму та оперативності фахівців – загрозу поширення небезпечних інфекцій вдалося вчасно ліквідувати, забезпечивши безпеку громадян та стабільність епізоотичної ситуації в області.