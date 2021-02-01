13:30 | 1.02.2021
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На Тернопільщині легківка врізалась у вантажівку: двоє юнаків опинились в лікарні

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Дорожньо-транспортна пригода сталась в ніч з 29 на 30 січня в м. Чорткові по вул.  Об’їзна, на автодорозі М-19. Тут зіткнулись автомобіль «Volkswagen Passat» та вантажний автомобіль, що зник з місця події.

Внаслідок ДТП двоє юнаків дістали важких травмувань: 20-річний водій легківки отримав відкриту черепно-мозкову травму, перелом кісток черепа та рвані рани обличчя, а в його 19-річного пасажира медики констатували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої частин тіла. Обох потерпілих госпіталізували в Чортківську районну лікарню.

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