На Тернопільщині легківка врізалась у вантажівку: двоє юнаків опинились в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась в ніч з 29 на 30 січня в м. Чорткові по вул. Об’їзна, на автодорозі М-19. Тут зіткнулись автомобіль «Volkswagen Passat» та вантажний автомобіль, що зник з місця події.

Внаслідок ДТП двоє юнаків дістали важких травмувань: 20-річний водій легківки отримав відкриту черепно-мозкову травму, перелом кісток черепа та рвані рани обличчя, а в його 19-річного пасажира медики констатували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої частин тіла. Обох потерпілих госпіталізували в Чортківську районну лікарню.