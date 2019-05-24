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На Тернопільщині завелись диверсанти – по трасі розкидали “їжаків” (фото)

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Ð¡Ð²ÑÑÐ»Ð¸Ð½Ð° Ð²ÑÐ´ ÐÐ¾Ð»Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¸ÑÐ° Ð¡Ð¾ÑÐ½Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾.Сьогодні, 24 травня,  автодорогою в с.Зарубинці Збаразького району один з водіїв виявив “їжаків” – гострі цвяхи, які стирчать додолу. Світлини з ними у групі Політичний Збараж опублікував Володимир Сосновий.

  • Це ж яким треба бути дибілом, щоб не зрозуміти наслідків, – пише чоловік.

За словами Богдана Берника,  колись такі використовували, щоб зупинити авто, а потім пограбувати. 

  •  Їздить рейсовий автобус з людьми. Їздить робочий автобус з людьми. Їздить шкільний автобус з маленькими дітьми. То виходить що людські життя їх не цікавлять, лише думають про свою вигоду. Одним словом ДЕБІЛИ, – пише Леся Білик.

Хто і для чого виготовив “їжаків” — невідомо, проте об них легко можна травмувати ногу, або пробити колесо автомобіля, що може привести до трагічних наслідків.

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