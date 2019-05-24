Купранець Михайло: «Зелені» аукціони – правильна європейська практика, яка призведе до зниження ціни для споживачів

Верховна Рада України 25 квітня 2019 року прийняла закон №8449-д про забезпечення конкурентних умов в альтернативній енергетиці. П’ятий Президент України Петро Порошенко 18 травня цей закон підписав.

Законопроект передбачає, що з 1 січня 2020 року в Україні почнуться «зелені» аукціони в системі Prozorro. Глава Держенергоефективності Сергій Савчук заявив: «Закон відкриває новий етап розвитку відновлюваної енергетики: від «зелених» тарифів до прозорих і конкурентних аукціонів».

Закон також передбачає зниження «зеленого тарифу» з 2020 року:

для сонячних електростанцій (СЕС) на 25% і щорічне зменшення його на 2,5% протягом 3 років;

для вітроелектростанцій (ВЕС) тариф з 2020-го повинен знизитися на 10% з подальшим зменшенням ще на 1,5% щорічно, протягом 3 років.

Учасники ринку «зеленої» енергетики висловили свою думку щодо прийнятого законопроекту. Як вважає Михайло Купранець, власник ТОВ «Санбімс Енерджі» (СЕС «Шаланки-2» потужністю 1,5 МВт, знаходиться в Закарпатській обл.) цей законопроект в цілому позитивно позначиться на розвитку галузі та її учасників.

«Автори законопроекту спільно з експертами в цілому врахували негативний досвід інших країн, так що більшість учасників ринку підтримують перехід на «зелені »аукціони. Продовжувати нинішнє регулювання тарифів не зовсім правильно. Адже це питання не тільки ціни, а й регулювання енергосистеми. Тобто, адміністративне управління тарифами створює тиск на ціну електроенергії, і плюс – це небезпечно для стабільності енергосистеми», – зазначив Михайло Купранець.

Як відмічає експерт, введення системи аукціонів помітно знизить вартість «зеленої» енергії для споживачів і створить умови для ефективної конкуренції без корупції.

«Система аукціонів – правильна практика, на яку перейшла і Європа. За цією системою держава буде купувати вироблену «зелену» електроенергію тільки у того інвестора, який пропонує на аукціоні найнижчий тариф. Така модель вже довела свою ефективність в більш ніж 70 країнах світу, і вартість виробленої на сонячних і вітрових електростанціях «зеленої» енергії за результатами аукціонів знизилася до кількох євроцентів за 1 кВт. Є, звичайно, проблеми в деталях, але в принципі це правильний підхід, він повинен створити на ринку реальну ціну для «зеленого» тарифу, правильний тариф», – вважає Михайло Купранець.

Експерт також прогнозує, що в 2019 році буде істотне збільшення кількості проектів з будівництва СЕС, як українськими, так і зарубіжними компаніями. Навіть компанії, які працюють з традиційними джерелами, такі як АТ «Укртрансгаз», НАЕК «Енергоатом» або ПАТ «Київобленерго», будують на своїх об’єктах СЕС.

За останні чотири роки встановлена потужність українських СЕС виросла в 3,5 рази, зокрема в минулому році вона подвоїлася – з 742 МВт до 1389 МВт. У 2019 планується будівництво Чигиринської сонячної електростанції (Черкаська область) потужністю 55,4 МВт. В середині січня 2019 року введено в експлуатацію найбільшу в Україні сонячну електростанцію потужністю 200 МВт (панельна потужність – 246 МВт) в Нікопольському районі Дніпровської області

Компанія «Санбімс Енерджі» працює в сфері альтернативної електроенергетики і займається експлуатацією сонячної електростанції. Також проводить діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

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