На Тернопільщині зник дідусь

У Чортківському районі рятувальники спільно з представниками поліції, тероборони та місцевим населенням розшукують 87-річного жителя м. Монастириська, який 25 вересня вийшов з дому в невідомому напрямку та не повернувся.

Всього до пошуків залучено 10 од. техн. та 51 чол., а саме:

– від Головного управління ДСНС України у Тернопільській області – 4 од. техніки, 16 рятувальників та 2 службові собаки;

– від Монастириського ВП ГУ НП в області – 10 чол. о/с, 2 од. техн.;

– від роти Тероборони м. Монастириська – 20 чол. о/с, 4 од. техн.;

– місцеве населення – 5 чол.

Пошуки ведуться у 2-х умовних зонах:

Зона 1: адміністративна територія м. Монастириська – до пошукових заходів залучені: місцеве населення та рота Тероборони м. Монастириська.

Зона 2: відкрита територія поблизу м. Монастириська та в напрямку с. Дубенка – до пошукових заходів залучені працівники Монастириського ВП ГУ НП, резервний караул 19-ї ДПРЧ 4-го ДПРЗ Головного управління, пошуково-рятувальне та кінологічне відділення САРЧ АРЗ СП Головного управління.

Пошукові роботи тривають.