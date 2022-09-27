З 1 жовтня пенсіонери Тернопільщини отримуватимуть доплату до пенсії

З 1 жовтня пенсіонери, яким виповнилося 70 років, отримуватимуть доплату до пенсії у розмірі 300 гривень. Про це розповів заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області Володимир Івахов. Також, у зв’язку із збільшенням мінімальної заробітної плати, перерахують мінімальну пенсію пенсіонерам за віком.

Тернополянину Степану Грибінському 74 роки. Чоловік розповідає, трудовий стаж у нього більше 55 років. Зараз має пенсію 2900 гривень. Він каже, прийшов дізнатися, чи отримає доплату за віком.

“Вийшов такий закон, якщо пенсіонер працює після виходу на пенсію, то йому призначено через 2 роки перерахунок до пенсії на збільшення. Якраз два роки пройшло. Прийшов, щоб знати, чи буде мені перерахунок і наскільки. І заодно запитаю, нібито з першого жовтня ще має бути перерахунок, кому 70 років”, – каже пенсіонер.

Консультує Степана Грибінського головна спеціалістка центру обласного пенсійного фонду Віта Балай.

“У вас буде доплата в розмірі 300 грн. Ті пенсіонери, в кого пенсія становить більше як 3 тисячі доплата встановлена в розмірі 300 грн. Якщо менше як 3 тисячі і наявний трудовий стаж в чоловіків 35 років, у жінок – 30 років, розмір пенсії буде в межах 3 тисяч. Якщо немає цього страхового стажу, то перерахунок буде здійснено відповідно до наявного стажу”, – каже Балай.

Перерахують також мінімальні пенсії за віком громадянам, які не працюють. Про це розповів заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області Володимир Івахов. Це люди, віком від 65 років, які мають страховий стаж у розмірі не менше 35 років – для чоловіків та 30 років – для жінок. Так мінімальний розмір пенсії за віком таких пенсіонерів становитиме 2 680 гривень.

Людям, які працюють, мінімальні розміри пенсій за віком на рівні 40% мінімальної заробітної плати будуть встановлені після звільнення з роботи. Люди, які мають великий страховий стаж отримуватимуть мінімальну пенсію у розмірі 3 000 гривень.

“З 1 жовтня вводиться додаткова гарантія пенсіонерам віком від 70 років та старше, пенсія яким призначена відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та які мають страховий стаж, чоловіки не менше 35 років, жінки – не менше 30 років. Мінімальний розмір їх пенсійної виплати не повинен бути меншим за 3 000 гривень. Тим, хто має розмір пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не сягає 3 000 гривень, встановлюватиметься доплата до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру. Пенсіонерам, яким виповнилося 70 років, але їхній страховий стаж менше ніж 35 років у чоловіків та 30 років у жінок, мінімальна пенсійна виплата буде розрахована у розмірі, пропорційно до страхового стажу, виходячи з розміру мінімальної виплати 3 000 гривень. При цьому у пенсіонерів у віці 80 плюс зі стажем 25 років у чоловіків та 20 років у жінок розмір пенсійної виплати не може бути меншим за 2 600 гривень, а в осіб віком від 70 до 80 років – менше ніж 2 500 гривень”, – розповів Івахов.

Пенсіонери віком від 70 до 75 років буде встановлено щомісячну компенсаційну доплату до пенсії у розмірі до 300 гривень.

“Вона встановлюється незалежно від виду пенсії, тривалості страхового стажу та факту роботи. Варто уточнити, що після встановлення такої виплати розмір пенсії не може перевищувати розміру середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік, з якої сплачено страхові внески та враховується для обчислення пенсії – 10 340,35 гривень”, – каже Івахов.

Пенсіонерам, які досягли 70 років після 1 жовтня, доплата встановлюватиметься з дати досягнення такого віку. Переглянуть мінімальні розміри “військових” пенсій для людей з інвалідністю.

“З 1 жовтня мінімальні пенсії для людей з інвалідністю внаслідок війни залежно від групи інвалідності та військового звання становитимуть від 4396 до 6532,50 гривень. Для інших – залежно від групи інвалідності та звання – від 4 186 гривень до 5 986,50 гривень. До мінімального розміру пенсії за інвалідністю також встановлюються надбавки, доплати та підвищення, передбачені законодавством”, – розповів Івахов.

Суспільне