На Тернопільщині зросте мінімальна пенсія

232 тисячам жителів області, які втратили працездатність, перерахували пенсії на Тернопільщині. З 1 грудня мінімальна пенсія буде 2 093 гривні. Це на 66 гривень більше, ніж до цього. Про це повідомив заступник начальника головного управління Пенсійного фонду в області Володимир Івахов.

За його словами, перерахунок пов’язаний із підвищенням прожиткового мінімуму. Максимальний розмір пенсії тепер становитиме 20 930 гривень.

“Величина збільшення пенсійної виплати в кожного пенсіонера – індивідуальна, тому що залежить від тих складників пенсійної виплати, які є в складі пенсійної виплати кожного пенсіонера. Це надбавки до пенсії, передбачені для ветеранів війни, для жертв нацистських переслідувань, надбавки до пенсії, які встановлюються відповідно до закону “Про пенсії за особливі заслуги”, до пенсії за понаднормовий стаж непрацюючим пенсіонерам”, – розповів Івахов.

Окрім цього пенсії перерахували тим людям, які не досягли 70 років, але мають необхідний страховий стаж. В області понад 42 тисячі таких пенсіонерів.

“Якщо людина не досягла 70 років, не працює, отримує пенсію відповідно до закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, має відповідний стаж, для жінки – це 30 років, для чоловіка – 35. Менше як 2500 грн він отримувати не може з 1 грудня”.

Пенсії перерахували також людям, які мають інвалідність через ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції та членам їхніх сімей.

“Цей перерахунок стосувався тих громадян, пенсії яким були призначені із заробітку за роботу в тій зоні, за період з 1986 по 1990 рік. Пов’язаний цей перерахунок з тим, що збільшено показник середньої заробітної плати, з якого обчислюється розмір пенсії. Він застосований за 2016 рік і збільшений на відповідні коефіцієнти індексації”, – каже Володимир.

За його словами, показник середньої зарплати за 2016 рік – 6186 гривень. До внесення змін він становив – 1526 гривень. Перерахунок пенсій проводять автоматично. Виплатять їх людям з 4 до 25 грудня.

Суспільне