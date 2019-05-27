На Тернопільщині, через мотоцикли, сталось дві аварії

Неділя, 26 травня, видалась не фартовою для водіїв мотоциклів. Не склалась вона із самого ранку, коли, ще о 04.00 годин, 20-річний місцевий мотоцикліст вилетів як з дороги, так і з мотоцикла. Аварія сталась на автодорозі в с. Яблунів Гусятинського району. Внаслідок ДТП, потерпілого з діагнозом «Політравма, без свідомості» госпіталізовано в Копичинецьку району лікарню, а згодом, вважаючи на складність травмування, перевезено до Тернопільської університетської лікарні.

Інша дорожньо-транспортна пригода сталась близько 20.30 годин в м. Борщів по вул. С.Стрільців. Водій мотоцикла «Kawasaki» (без номерних знаків), житель смт. Скала-Подільська, допустив зіткнення з автомобілем «Volkswagen». Внаслідок ДТП, 26-річного водія мотоцикла, з діагнозом «Закритий уламковий перелом правого наколінника з незначним зміщенням і садно шкіри, втовчення нижньої третини діафіза правої гомілки», шпиталізовано в Борщівську районну лікарню.

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