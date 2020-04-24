4 інфікованих священника із Почаївської лаври лікуються у Києві, чому саме в столиці — невідомо

Про це в ефірі hromadske розповіла директорка департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

«За інформацією головного лікаря, на сьогодні є четверо священнослужителів з Почаєва. У нас у кожній інфекційній лікарні є священнослужителі, але без уточнення з якої вони церкви вони. Але найбільше кількість їх в Олександрівській лікарні», — зазначила Гінзбург.

На питання, чому священників із Тернопільської області повезли саме до лікарні в Києві, Гінзбург відповіла: «Я не можу пояснити».

Крім того, директорка зазначила, що в інфекційному корпусі Олександрівської лікарні вже немає вільних ліжок. Втім, місця є понад 60 місць у міських лікарнях №4 та №9.

Також вона зазначила, що всі лікарні, які відвели для лікування хворих на COVID-19, забезпечені необхідним, тому київські лікарні не можна назвати найкращими.

«Якщо ми визначали бази (для лікування COVID-19 — ред.), то з врахуванням необхідного обладнання, наявних фахівців. Ліки та обладнання централізовано закуповувались та постачались у лікарні. Усі лікарні, які є клінічною базою для таких пацієнтів, є клінічною базою співробітників Інституту Шупика чи Богомольця. Скрізь проводяться консультативні обходи, консиліуми, а не тільки в Олександрівській лікарні», — пояснила Гінзбург.