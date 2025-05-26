Негода на Тернопільщині: пошкоджена дорога, підтоплені обійстя, комісія шукає рішення

26 травня у Чортківській міській раді відбулося позачергове засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляють у міській раді. Причина — надзвичайна ситуація, що виникла внаслідок проливних дощів 23 травня в селі Росохач.

У другій половині дня 23 травня в результаті значних опадів водяний потік із полів підтопив частину села. Постраждала ділянка автомобільної дороги Чортків – Більче-Золоте (С201604) у межах села (від 6 до 7 км), а також окремі приватні домоволодіння та земельні ділянки місцевих жителів.

Завдяки оперативній і злагодженій роботі працівників ПП «Ягільниця-В» та небайдужих мешканців села основні наслідки негоди було швидко ліквідовано. Для забезпечення транспортного сполучення між селами Росохач та Сосулівка уже проведено попередні відновлювальні роботи. Наразі проїзд забезпечено.

Після покращення погодних умов підрядна організація «Техно-Буд-Центр» розпочне повноцінні ремонтні роботи. До процесу буде залучена спеціалізована техніка для вивезення надлишкового ґрунту та засипання пошкоджених ділянок щебеневою сумішшю.

Під час засідання комісії заслухали інформацію про ситуацію від заступниці міського голови Наталії Войцеховської. Також ухвалено рішення укласти договір із Чортківською дільницею Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області щодо проведення розчистки канав. Це має допомогти з ефективним відведенням дощових вод від обійсть та домогосподарств.

У разі потреби фахівці Чортківського міжрайонного підрозділу ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» будуть проводити лабораторний аналіз якості води у підтоплених колодязях.