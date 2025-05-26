Додому після полону: до Кременця повернулися двоє наших захисників

Двоє воїнів із Кременецької громади повернулися додому після тривалого перебування в російському полоні. Про це повідомив міський голова Андрій Смаглюк.

🕊 Ілля Ганжа, 1987 року народження, із села Богданівна, потрапив у полон 7 березня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу Білогорівки на Луганщині. Після понад двох років неволі, 25 травня 2025 року, Ілля нарешті ступив на рідну землю.

🕊 Назарій Вашкевич, 29-річний житель Кременця, провів у полоні 15 місяців. Нині він проходить реабілітацію в медичному закладі та невдовзі повернеться до рідного міста.

Звільнення українських оборонців відбулося в межах наймасштабнішого обміну полоненими з початку повномасштабного вторгнення — “1000 на 1000”. У результаті обміну додому повернулися військовослужбовці Збройних сил, Нацгвардії, ДПСУ, Державної спеціальної служби транспорту, а також цивільні особи, яких незаконно утримували ворожі сили.

Обмін став можливим завдяки міжнародному посередництву, зокрема з боку Туреччини.

“Міцно обіймаємо наших воїнів і дякуємо їм за незламність і відданість Україні. Віримо: усі наші захисники обов’язково повернуться додому. Разом — сильні. Разом — непереможні”, — зазначив міський голова Андрій Смаглюк.