Нове життя в дорозі: на Тернопільщині бригада швидкої допомоги прийняла стрімкі пологи

. Іноді обставини вимагають від медиків миттєвих рішень, максимальної зосередженості та злагодженої роботи. Саме такою стала ситуація, з якою 20 жовтня зіткнулася бригада № 64 екстреної (швидкої) медичної допомоги. Повідомляють на сторінці КНП “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” ТОР

Після надходження виклику на лінію «103» до породіллі оперативно вирушила команда у складі лікаря Мирослави Швидко, парамедика Віталія Лужного та екстреного медичного техніка Ігоря Статкевича.

Пологи розвивалися стрімко, і дитина народилася просто в автомобілі екстреної медичної допомоги під час транспортування.

На світ з’явилася дівчинка. За результатами первинної оцінки, її стан був задовільним, видимих ознак патології не виявлено.

Медики оперативно оцінили стан матері та новонародженої, виконали необхідні заходи допомоги після пологів, подбали про збереження тепла дитини й організували подальше транспортування до закладу охорони здоров’я під медичним наглядом.

Такі випадки вимагають від команди не лише професійних знань і практичних навичок, а й уміння діяти злагоджено в умовах обмеженого часу та простору. Кожен етап допомоги має значення, адже йдеться одночасно про здоров’я двох пацієнтів — матері та дитини.

Дякуємо бригаді № 64 за відповідальність, витримку та відданість своїй справі. За кожним таким випадком — щоденна праця фахівців, готових прийти на допомогу в найважливіший момент.

Екстрена медична допомога — поруч, коли кожна секунда має значення!