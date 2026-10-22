Жити і жити… На війні загинув молодий захисник Сергій Дудлій з Тернопільщини

У Великоберезовицьку громаду знову надійшла сумна звістка з фронту, повідомляють на сторінці громади.

На Харківщині загинув житель села Петриків, військовослужбовець Сергій Дудлій.

Дудлій Сергій Михайлович народився 1 грудня 1995 року на Тернопільщині, у селі Підзамочок. Воїн служив водієм-сапером 2-го інженерно-саперного відділення. Загинув 27 вересня 2026 року поблизу населеного пункту Лісна Стінка Харківської області.

У воїна Сергія залишилися дружина, батьки та сестра…

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Героя. Нехай його душа віднайде вічний спокій у Царстві Небесному. Вічна пам’ять і шана воїну!