Офіційно: 1 168 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 24 січня

1 168 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 24 січня 2022 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 6:
1 – жінка 85р., м.Тернопіль;
2 – жінка 82р., Чортківський район;
3 – жінка 70р., Тернопільський район;
4 – жінка 64р., м.Тернопіль;
5 – жінка 59р., м.Тернопіль;
6 – чоловік 78р., м.Тернопіль.
одужало – 197 особи
проведено досліджень методом ПЛР – 2 575
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 117 728 осіб;
одужало – 106 726 осіб;
летальних випадків – 2 212 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 13 328 (12 224 одужало, 289 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 2 483 (2 123 одужало, 61 летальних).
– Тернопільський район – 69 844 (63 909 одужало, 1 264 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 30 957 (28 375 одужало, 554 летальних).
– Чортківський район – 34 556 (30 593 одужало, 656 летальний):
в т.ч. м. Чортків – 4 473 (3 941 одужало, 53 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (133 особи):
• Борсуківська сільська ОТГ – 12
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 3
• Вишнівецька селищна ОТГ – 16
• Кременецька міська ОТГ – 43
• Лановецька міська ОТГ – 22
• Лопушненська сільська ОТГ – 3
• Почаївська міська ОТГ – 28
• Шумська міська ОТГ – 6
Тернопільський район (618 осіб):
• Байковецька сільська ОТГ – 14
• Бережанська міська ОТГ – 17
• Білецька сільська ОТГ – 4
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 23
• Великобірківська селищна ОТГ – 9
• Великогаївська сільська ОТГ – 1
• Залозецька селищна ОТГ – 1
• Збаразька міська ОТГ – 56
• Зборівська міська ОТГ –20
• Золотниківська сільська ОТГ – 6
• Іванівська сільська ОТГ – 3
• Козівська селищна ОТГ – 24
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 9
• Нараївська сільська ОТГ –17
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 15
• Підгаєцька міська ОТГ – 44
• Підгороднянська сільська ОТГ – 13
• Саранчуківська сільська ОТГ – 5
• Скалатська міська ОТГ – 39
• Скориківська сільська ОТГ – 0
• Теребовлянська міська ОТГ – 30
• Тернопільська міська ОТГ – 268
Чортківський район (417 осіб):
• Білобожницька сільська ОТГ – 6
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 1
• Борщівська міська ОТГ – 28
• Бучацька міська ОТГ – 22
• Васильковецька сільська ОТГ – 5
• Гримайлівська селищна ОТГ – 5
• Гусятинська селищна ОТГ – 17
• Заводська селищна ОТГ – 7
• Заліщицька міська ОТГ – 33
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 4
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 3
• Колиндянська сільська ОТГ – 0
• Копичинецька міська ОТГ – 38
• Коропецька селищна ОТГ – 2
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 2
• Монастириська міська ОТГ – 16
• Нагірянська сільська ОТГ – 14
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 21
• Товстенська селищна ОТГ – 17
• Трибухівська сільська ОТГ – 30
• Хоростківська міська ОТГ – 25
• Чортківська міська ОТГ – 121