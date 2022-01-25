Громадський транспорт Тернополя працюватиме без додаткових обмежень

Станом на 25 січня громадський транспорт Тернополя працює у штатному режимі. Не зміниться його робота й в найближчий час. Начальник управління транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської ради Олег Вітрук каже, зменшення дозволеної до одночасного перевезення кількості пасажирів призведе до скупчення людей на зупинках. Тернополянам та гостям міста доведеться довго чекати на транспорт, що може призвести до переохолодження, а те у свою чергу до ймовірної застуди.

Врахувавши всі “за” та “проти”, у місті вирішили не зменшувати дозволеної кількості пасажирів, які їхатимуть водночас, у салонах автобусів та тролейбусів.

“Всі попереджені про обов’язкове щоденне дотримання вимог Постанови №1236, зокрема про дотримання маскового режиму.Щодо додаткових обмежень, які прозвучали щодо можливості зменшення кількості пасажироперевезень, хочу наголосити, що у даному випадку люди залишатимуться на зупинках і може виникнути небезпека переохолодження, що призведе до зростання захворюваності серед людей. Тому я підтримую позицію, що на сьогоднішній день не потрібно обмежувати кількість пасажирів у громадському транспорті”, – заявив начальник управління транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської ради Олег Вітрук.

Олег Вітрук також зазначив, що зокрема вчора, 24 січня, на маршрутах працювали 156 автобусів та 49 тролейбусів. Робота усього громадського транспорту здійснюється з дотриманням всіх вимог карантину.

сайт “Тернопіль”