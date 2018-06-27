Паломники з Хорватії відвідали Зарваницю

25-26 червня у рамках паломництва українськими святинями у Марійському духовному центрі Зарваниця перебувала група прочан з Хорватії. Участь в подорожі-паломництві за маршрутом Зарваниця – Київ – Львів, яку організував Патріарший паломницький центр УГКЦ взяли 82 іноземці. Духовний супровід для своїх вірних здійснює архиєпископ і митрополит із м. Рієки Іван Девчіч.

У Соборі Зарваницької Матері Божої іноземні гості відслужили Святу Літургію в західному обряді, молилися Хресну дорогу на хорватській мові. Також прочани відвідали усі храми Марійського духовного центру та побували на будівництві Гробу Господнього.