Тернопляни замовили ремонт доріг в улюбленої фірми, співвласникові якої повідомили про підозру у службовій недбалості

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради підписало чотири договори на капітальний ремонт асфальту чотирьох прибудинкових територій на вул. Чаладаєва з ТОВ «ТОМ-ІнвестБуд» на загальну суму 512 тис. грн. Про це стало відомо з сайту електронних закупівель Prozorro.

Замовник уклав угоди з постачальником без конкурсу, оскільки суми значно менші встановленого законом порогу у 1,5 млн грн. Капітальний ремонт ділянки на вул. Чаладаєва,3 обійдеться управлінню у 204,8 тис. грн, території вул. Чаладаєва, 5 – заплатить 102,4 тис. грн, ділянки на вул. Чаладаєва, 7 – ще 102,4 тис. грн, а відремонтувати територію вул. Чаладаєва, 9 коштуватиме 102,4 тис. грн.

Фірма «ТОМ-ІнвестБуд» зареєстрована 2005 року, її юридичне місцерозташування – с. Петриків (Тернопільська область). Компанією володіють брати Віталій та Василь Мазурики, останній з яких також є її директором.

Василь Мазурик також є власником та водночас керівником ПМП «Нортон». У 2015 році він балотувавсяв депутати Тернопільської міської ради від партії «Солідарність правих сил». Його брат, Віталій Мазурик, займається приватною підприємницькою діяльністю.

Загалом протягом 2017-2018 років фірма «ТОМ-ІнвестБуд» підписала договорів на 94 млн грн.

«ТОМ-ІнвестБуд» фігурує в кримінальному провадженні № 42017211180000004 від 16 лютого 2017 року за ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Згідно з ухвалами, протягом 2015-2017 років під час співпраці з Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР фірма «ТОМ-ІнвестБуд» завищувала вартість піску та щебню. Слідчі підрахували, що загальна сума збитків становить 1,1 млн грн.

Нещодавно, у травні, суд арештував майно підозрюваного, одного із співзасновників та одночасно головного інженера ТОВ «ТОМ-ІнвестБуд». Про підозру йому повідомили 26 квітня цього року.

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