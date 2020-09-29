Тернопільський суд ще на 60 днів залишив під вартою вбивць Віталія Ващенка

Тернопільський апеляційний суд ще на 60 днів залишив під вартою обвинувачених у справі про вбивство громадського активіста Віталія Ващенка.

28 вересня 2020 року колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула клопотання прокурора щодо продовження строку тримання під вартою обвинувачених Олександра З., Станіслава Б., Олексія Ц. та Максима К., вироком Тернопільського міськрайонного суду визнаних винними та засуджених до різних термінів ув’язнення за організацію та вбивство у м. Кременці громадського активіста Віталія Ващенка.

Заслухавши думку прокурора, потерпілої, її представника, засуджених та їх захисників, колегія суддів не знайшла підстав для зміни запобіжного заходу і ще на 60 днів, тобто до 27 листопада 2020 року, залишила обвинувачених під вартою.

Разом із тим, у зв’язку з неявкою з поважних причин захисника обвинуваченого Олександра З. розгляд апеляційних скарг перенесено на 23 листопада ц.р.

Принагідно надаємо, що вироком Тернопільського міськрайонного суду від 3 липня 2020 року Максима К. визнано винним за за п.п. 6, 11, 12 ч.2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, на замовлення) та засуджено до 13 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є його власністю;

Олексія Ц. – за п.п. 6, 11, 12 ч.2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, на замовлення) і засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є його власністю;

Олександра З. – за ч.3 ст. 27 ч.2 ст. 121 КК України (організація умисного тяжкого тілесного ушкодження, тобто умисного тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння, вчинене групою осіб на замовлення) та призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі;

Сергія Б. визнано винним за ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 121 КК України, тобто у посібництві в умисному тяжкому тілесному ушкодженню, тобто умисному тілесному ушкодженню, небезпечному для життя в момент заподіяння, вчиненому групою осіб на замовлення) та засуджено до 8 із половиною років позбавлення волі, – повідомляє п рес-служба Тернопільського апеляційного суду.