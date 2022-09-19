Підтоплення та падіння дерев, – негода на Тернопільщині наробила біди

18 вересня на номер екстреного випадку надійшли ряд повідомлень про наслідки негоди на Тернопільщині, що супроводжувалась проливними дощами та сильними поривами вітру. Зокрема, повідомлялось про підтоплення підвалів та падіння дерев.

До ліквідації наслідків негоди долучились співробітники Служби порятунку.

Рятувальники провели відкачування води з підвалу шестиповерхового багатоквартирного житлового будинку на вул. Володимира Великого, 2 в м. Чортків, з підвалу п’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку в Підволочиську Тернопільського району та з підвалу чотириповерхового багатоквартирного житлового будинку на вул. Замкова, 4 в м. Тернопіль.

Також здійснили порізку та прибирання дерева, яке впало на проїжджу частину дороги в сел. Скала-Подільська Чортківського району та надали допомогу комунальним службам міста в порізці дерева, що впало на пішохідну зону поблизу театрального майдану на бульварі Шевченка, 25 в м. Тернопіль.