У Тернополі відбудеться презентація можливостей для українського бізнесу завдяки співпраці Дія.Бізнес з UKRSIBBANK та Mastercard 

21 вересня 2022 року відбудеться другий освітній захід у межах програми «Фінансист». Центри підтримки підприємців Дія.Бізнес, UKRSIBBANK BNP Paribas Group та Mastercard оголосили про старт тристороннього партнерства, яке відкриє нові можливості для представників малого та середнього бізнесу з різних регіонів України.

Разом із партнерами презентуємо програму для українського бізнесу в центрах підтримки підприємців Дія.Бізнес (офлайн — у Тернополі, Ужгороді, Кривому Розі та Полтаві, онлайн — в іншій частині центрів через безпекові застереження).

Запрошуємо власників бізнесу та менеджерів долучитися до презентації від організаторів ініціативи.

У другій частині події на учасників очікує відкрита лекція «Фандрейзинг для бізнесу» від Людмили Крижановської, керівниці напрямку партнерств та імпакту Промприлад.Реновація. Експертка розповість, від чого залежить успіх фандрейзингових активностей та як отримувати кошти на реалізацію своїх проектів.



Презентація відбудеться за участі:

Андрій Ремізов – виконуючий обов’язків директора «Офіс з розвитку підприємництва та експорту»

Лоран Дюпуш — Голова Правління UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Анжеліка Волик — менеджер по роботі з клієнтами Mastercard в Україні та Молдові

Представник Тернопільської міської ради

Коли? 21 вересня, початок о 10:00

Де? Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес у Тернополі, м. Тернопіль, вул. 15 квітня, 2-м, бізнес-центр «К15», 2-й поверх

Участь у заході безоплатна. Реєстрація на подію за посиланням:

https://forms.gle/Xf3J3rC298waiwzRA