Понад 109 млн грн податку на нерухомість сплатили на Тернопільщині

У січні-квітні цього року бюджети територіальних громад області поповнились на 109,4 млн грн за рахунок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 10,6 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період торік.

Цей податок є одним із ключових джерел наповнення місцевих бюджетів. Усі надходження залишаються в громадах і використовуються для розвитку інфраструктури, підтримки освіти, культури та соціальних ініціатив.

Найбільшу частку надходжень, а це 80,4 мільйона гривень, сплатили юридичні особи. Водночас громадяниспрямували до місцевих бюджетів 29 мільйонів гривень, роблячи внесок у розвиток своїх громад.

Платниками податку є як фізичні, так і юридичні особи, включно з нерезидентами, які володіють об’єктами житлової чи нежитлової нерухомості.

Фізичні особи сплачують податок на підставі податкового повідомлення-рішення, яке надсилається до 1 липня, а сплатити суму необхідно протягом 60 днів з моменту його отримання.

Водночас платники можуть самостійно перевірити суму нарахованого податку в Електронному кабінеті платника або у мобільному застосунку «Моя податкова», що доступний для Android та iOS.