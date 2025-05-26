«Едельвейс у серці й на шевроні»: 22-річний «Чахлик» уже побував у найгарячіших точках фронту

У свої 22 роки Степан із позивним «Чахлик» уже побував у найгарячіших точках фронту — на Запоріжжі, Донеччині та Херсонщині. Боєць мінометної батареї гірсько-штурмового батальйону 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади родом із високогірного села Богдан на Рахівщині.

Символ його дитинства — едельвейс, який зростав на стрімких скелях Карпат. Сьогодні ж він носить едельвейс на шевроні — як символ належності до гірської піхоти.

«Ми з друзями працювали в Чехії, коли почалося повномасштабне вторгнення. Побачивши кадри вбитих цивільних, ми не могли сидіти склавши руки. Уже 3 березня 2022-го ми були у бригаді, а за кілька днів — у зоні бойових дій», — розповідає Степан.

Спочатку він воював у штурмовій роті — на самій «нулівці», за півтора кілометра від ворога. Пережив обстріли, вертолітні атаки, влучання мінометів і навіть поранення — серйозну травму коліна. Після лікування повернувся на передову, але вже як мінометник.

«Я універсальний: працюю з усіма видами мінометів, можу водити авто й керувати дроном. Цього всього навчився тут, на війні», — каже воїн.

Найважчими стали звістки про загибель земляків: Романа Грапенюка, Романа Сапожника, Петра Николайчука, Андрія Костика…

«Я знав їх з дитинства… Важко усвідомити, що їх немає. Але попри втому і втрати, я залишаюся тут. Бо знаю, заради чого борюся», — говорить Степан.

Він мріє повернутися додому, в гори, де полонини, тиша й справжня бриндзя. Але поки що його фронт — це мінометна позиція й едельвейс на шевроні.

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